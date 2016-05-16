焦点：日本车企研发负担重 又遇日圆大涨顶头风

2016年2月5日在东京拍到的丰田展厅中的公司标识。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京5月13日 - 日本三大汽车制造商预计，仅今年一年，日圆走强就将使它们损失约140亿美元营业利润，而他们又需要向清洁能源及无人驾驶汽车等领域投资更多。

在汇率疲软的支撑下，丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和本田汽车 (7267.T)获得了三年非凡的获利，现在随着日圆转涨，它们面临现实的考验。

分析师称，尽管近几年汇率偏低让汽车制造商积累了财力，单是丰田就坐拥现金约100亿美元，但利润率受到挤压可能让它们面临投资需要集中的压力。

“如何在应对日圆上涨的同时，又能确保获利以及未来持续投资：这个平衡极为重要，”丰田副社长Takahiko Ijichi本周称。

美元兑日圆JPY=在2011年末至2015年中期上涨约60%，这对日本汽车制造商来说是天降之财，但今年以来美元兑日圆跌约9%。

丰田去年在日本生产的汽车有将近半数出口至海外。该公司预计，由于日圆走强，今年营业利润料将下降40%，即减少9,350亿日圆(86亿美元)。本田汽车则预计营业利润将减少3,030亿日圆；日产预计营业利润将受“重大影响，料减少2,550亿日圆。

即便是那些更多在海外投资于本地化生产的日本车企，也预计因汇率因素遭受一定损失。铃木汽车(7269.T)通过旗下Maruti Suzuki(MRTI.NS)合资企业，占据印度汽车市场近半壁江山，该公司预计年度净利可能下降五分之一。

这些钱本可以投资于研发更清洁的替代推进系统、汽车与数据服务连接技术以及自动驾驶。

比如在美国，通用汽车(GM.N)已向出行共享公司Lyft投资5亿美元，联合开发自动驾驶汽车按需服务网络[nL3S14O1A6]。该公司还收购了位于旧金山的Cruise Automation，这家初创企业主要研发无人驾驶汽车。

丰田汽车已经表示，将成立一家研发公司，聚焦于矽谷的人工智能技术。丰田对自动驾驶一贯持有的谨慎立场开始发生转变。

**筛选成本**

不过，日本“三大”汽车制造商接近于保守派，他们对日圆兑美元汇价的预估为105日圆，这要比稍早路透调查的结果更为悲观。汇市分析师平均预测日圆兑美元到2017年4月底时贬值至115日圆。

而且这种保守预估本身已经产生了影响。

丰田汽车预计2017年研发支出仅增长逾2%，至1.1万亿日圆，为四年来最低增幅。

“遇到日圆强势、及日企倾向于给出非常保守财测的双重打击，”瑞信旗下日本股票销售主管Stefan Worrall称。

“因此你必须承认，日圆升值实际上将给资本支出造成多大影响并不确定，因为我们不能确定悲观财测的夸大程度。”

与三菱汽车结盟的提议或许会增强日产汽车的研发能力。日产已提高在美热销的Rogue跨界运动型车(运动休旅车，SUV)的日本产量。当日圆疲软时，这么做是有道理的，但现在却不是这样。

但如果限制产能，则意味着日产改变计划提高日本产量的希望不大。

“我们并没有把这作为一项策略，而是把它当作一个契机。我们能够在日本提高产能，在北美却不行，”执行长戈恩称。

他称日圆升值是一个“巨大阻力”。

分析师指出，短期内企业将考虑控制成本--对于想要刺激经济的首相安倍晋三而言，这可能是个坏消息。

日圆兑美元走势图表：tmsnrt.rs/1qapawM

(完)