日圆贬值战略或为丰田在国际竞争中提供优势

路透东京12月27日(记者 Yoko Kubota) - 去年7月，当丰田汽车(7203.T)社长丰田章男(Akio Toyoda)访问日本北部并宣布将斥资2,400万美元扩建一家发动机厂时，一些分析人士认为这是一项错误的企业战略，是将爱国主义置于盈利之上的行为。

当时，丰田汽车正竭力重建在去年日本大地震与海啸中遭破坏的供应基地，日圆兑美元也冲向战后纪录高位。

伴随着日圆疲弱以及候任政府决意让日圆继续贬值等有利因素，位于宫城县的上述工厂本月开始为小型混合动力汽车Aqua(海外叫普锐斯C)组装发动机。

分析人士称，日圆的持续贬值或让丰田在与现代汽车(005380.KS)等快速发展的国际对手的竞争中重获价格优势。这一新趋势很可能将在其他日本出口企业中重演。

自今年10月初以来，日圆兑美元贬值约8%，兑韩元贬值10%。丰田股价同期跳涨30%，因投资者看好丰田包括雷克萨斯豪华车型在内本土生产的汽车出口回报较高的前景。

TrueCar.com分析师、日产汽车前高管Larry Dominique表示：“随着日圆疲软，丰田在日圆升值期间为利润最大化而推行的成本结构使他们现在能赚取更高利润。”

“随着韩元的升值，我预计现代汽车将面临丰田在过去几年遇到的一些类似问题。”

推动日圆贬值的战略能否缓解日本制造业“空壳化”的趋势，对自民党总裁安倍晋三领导的新政府来说是至关重要的问题。安倍正推动日本央行采取超宽松货币政策削弱日圆，缓解丰田等出口商面临的压力。

日圆最近几年的升值伤及日本电子、造船等行业的出口商。日本在这些领域与韩国的竞争也很剧烈。2002-2011年期间，日本工厂工人总数减少13%至约1,004万。

但丰田一直不愿放弃在日本本土的生产。如果日圆现在大幅贬值，丰田将成为最大受益者。

就丰田章男而言，他没有显示出任何要食言的迹象。此前丰田承诺在日本一年至少生产300万辆汽车。丰田工程师称，这一战略使他们得以保持与供应商的密切联系，推动在日本“母工厂”的创新，从而为海外工厂提供成本削减指导方案。

相比之下，日产汽车在首席执行官卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）的带领下则积极将生产移往海外。

日产将玛驰(March)紧凑型汽车的生产从日本本土转移至泰国，但需要购买更多来自韩国等海外国家生产的零部件。玛驰是日产在国内销量最好的汽车之一。目前仅有20%的日产汽车产自日本，远远低于五年前的50%。对于本田汽车而言，在日本的产量占全球总产量的比例，也从2007年的34%降至当前的26%。

对丰田来说，这一比例从2007年的50%降至当前的40%。

因此，相比其他日本汽车厂商，丰田对日圆汇率更为敏感。一美元可兑换日圆的数额每下降一日圆，丰田的营业利润就减少350亿日圆。对于日产和本田来说，这一数字分别为200亿日圆和160亿日圆。日圆贬值对各公司利润的正面影响遵循类似比例。

东京Advanced Research汽车分析师远藤浩二(Koji Endo)表示：“丰田是日圆升值的最大受害者，但也是日圆贬值的最大受益者。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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