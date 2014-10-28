焦点：日本央行总裁称没有预设QQE截止期限 明年将讨论退出策略

图中为万元面额的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京10月28日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，没有预设大规模货币刺激计划的截止期限，这表明，央行实现物价目标的两年时间框架并不是刚性的。

黑田东彦在国会发表讲话时坚持央行的乐观评估，认为2%的通胀目标将在始于2015年4月的财政年度得以实现，他并称，政策制定者将在2015财年讨论退出刺激计划的策略。

他在一名反对党议员的压力下发表了有关退出计划的罕见言论。这名议员提到担忧长期货币宽松举措所带来的风险，因为这会加大央行退出大规模资产购买计划的难度。

黑田东彦重申，现在讨论有关退出的细节为时过早，因为在日本央行正在全力以赴按计划实现物价目标之际，讨论退出策略会给金融市场造成混乱。

“(日本央行)政策委员会的预期是，可能在2015财年的某段时间实现2%的物价目标，因此这段时间无疑会展开各种有关退出政策的讨论，”黑田东彦周二在国会发言时表示。

很多民间分析师一直都对央行明年能否达到2%的通胀目标持怀疑态度，并预计央行将会进一步放松政策。

黑田东彦重申，如果实现2%的通胀率目标面临威胁，他将“毫不犹豫地调整政策”。

日本央行副总裁岩田规久男也表示，通胀率达到2%的确切时间尚无把握。岩田规久男也是日本央行质化量化宽松(QQE)计划的设计师。

“它不会像列车时刻表一样明确固定，”岩田规久男周二对国会表示，当时被问及日本央行去年4月为实现物价目标设定的两年时间框架。

“重要的是央行要采取行动...为实现2%的通胀率目标做最大的努力，”他说。

日本央行去年4月部署刺激计划时承诺，通过激进的资产购买计划将基础货币扩大一倍，从而在大约两年时间内实现2%的通胀率目标。

日本央行已经购买了政府发行的大部分公债，上个月更是以负收益率购买公债，这是央行在刺激经济方面已经达到能力极限的一个迹象。

央行官员周二的讲话表明，日本央行内部愈发认为，通胀率达到2%目标所需要的时间可能会超过预期，因油价下滑和经济疲弱令物价承压。

日本央行官员表示，为期两年的时间架构从来就不是僵硬不变的死规定，为一些灵活调整预留了空间。但一些市场人士认为，如果央行无法在明年4月左右的时候令通胀率升向2%，那么央行就应当进一步放宽政策。

“对于已经实施的QQE举措，我们并未预设任何最终期限。”黑田东彦在议会说道。“我一直都表示，我们致力于尽早实现2%的通胀目标，两年是个我们考虑的时间段。”

黑田东彦维持他对经济的乐观看法，称日本经济将继续温和复苏，企业和家庭将从消费税上调的痛苦冲击中走出来。

他表示，近期油价下滑令消费者物价上涨有所放缓，但在今年末到明年初的这段时间内仍有可能加速升向2%。

周二稍早公布的数据显示，9月零售销售增幅高于预期，让政府和央行看到难得的好消息。

但本周将公布的其他数据，包括通胀数据料显示经济仍然疲弱。

熟知日本央行思维的人士表示，该行准备将本财年经济成长率1%的预估约略腰斩一半，但政策及下个财年通胀2%的目标则将按兵不动。[nL3S0SB4GH]

民间分析师一直都对央行能否在两年时间达到2%的通胀目标持怀疑态度。上周发布的路透调查显示，多数分析师都预计日本央行将不得不在2015年初进一步放宽政策。(完)

(编译 王颖/李春喜/王丽鑫；审校 杜明霞/艾茂林)

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