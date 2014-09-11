焦点：日本央行将短期利率推至零以下 加大宽松政策力度

图中为万元面额的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透日本金泽9月10日 - 日本央行将短期利率推低至零以下，是其促通胀的空前举措中令人瞩目的一步，可能表明央行将继续实施激进的资产购买计划。

交易商称，日本央行周二购买的三个月期国库券规模超过了债券赎回规模，实际上等于向市场提供贷款。

央行首度以负收益率购买公债，突显出其不计任何代价来促通胀的决心。

此次购债是央行5,000亿日圆(47亿美元)短期债券市场操作的一部分。由于央行官员不能透露具体的交易情况，所以他们不会确认是否以负收益率购买公债。但央行显然对以负收益率购债没有顾虑。

“从根本上说，我认为以负收益率购买公债没有任何问题，”日本央行副总裁岩田规久男周三访问日本中部的金泽市时称，“我认为这不会给央行的市场操作带来任何干扰。”

市场人士说，央行既以如此之高的价格买进，未来可能得继续这么做，因银行业深知央行决心达成资产购置的目标，负收益率的情况可能也会出现在较长天期券种。

这种非常规的作法未来或许更加常见，可能再次引发批评人士指责日本央行把国债“货币化“--即政治人物得以毫不受限的支用日本央行宽松计划下所印的钞票。

如果日本央行持有这些债券直至到期，这种慷慨撒钱的作法也会被视为是补贴日本银行业。如果政府支付的金额高于债券面值，那些买进公债的银行可轻松获利。

但根据熟知日本央行想法的消息人士说，收益率跌破零不代表央行有必要在短时间内正式改变政策。

他们表示，日本央行为了终结15年通缩而把基础货币增加一倍，并希望在下财年把消费者通胀推升至2%的目标，央行推行了大规模资产购置计。而负收益率其实就是当前这个计划所形成的一个后果。

形成鲜明对比的是，欧洲央行最近几个月很明确地以实施负隔夜存款利率为目标。

尽管日本央行率先于2000年代初期推出了“量化宽松”措施，但对于已买入70%政府新债的日本央行来说，负收益率仍代表着全新的事物。

从央行总裁黑田东彦去年刚开始推出“量化质化宽松(QQE)”政策起，日本央行官员就承认，他们可能在某一阶段不得不采取极端措施，推动金融机构抛售他们持有的日本公债。

**开弓没有回头箭**

在设定资产购买规模时，日本央行准备不惜一切代价购买资产，以实现目标。

“日本央行将不得不以市场价买入公债，”PineBridge

Investments固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。“如果公债收益率为负值，那么日本央行除了按负值买入以外，别无选择。”

在实施QQE的初期，日本央行从市场买入公债相对容易，因为三大“巨型银行”的资产组合中含有大量日本公债。几年来信贷需求疲弱，这些银行只能将储户存款用于购买公债。

但随着大银行的公债仓位明显减少，央行想要劝说银行卖出债券，已经变得越来越困难。

公债收益率在这个时候跌破零水准，部分原因可能在于季节性因素。

“日本银行业希望在9月份的半年度账目结算之前，多持有一些公债作为安全资产，”东短研究首席经济分析师加藤出说。

“在账目结算过后，国库券收益率可能回到零水准之上，”他说。“不过，日本央行还在继续增持贴现国库券...因此收益率仍将承压。”

央行官员相对乐观，认为央行仍可以大量买入债券，因其出价极具吸引力，让银行业难以拒绝。

无论如何，开弓没有回头箭。

看样子会有更多银行要求以高于面值的价格卖出债券，如果这样，日本央行的市场操作就会变得更加困难。这暴露了刺激计划的局限性，它已经让日本公债市场的流动性枯竭。(完)

(编译 许娜/于春红/李婷仪/郑茵; 审校 白云/李春喜)

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