《热点透视》日本银行业巨额公债持仓危如累卵 安倍政府压力山大

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee；编译 朱晓军
路透新加坡7月22日 - 日本银行业持有巨额政府公债，首相安倍晋三仿佛被这种局面扼住了咽喉一般。除非银行现在开始削减持仓，否则在日本央行停止印钱时，他们可能要抛售公债，从而导致公债价格下跌。市场若是蜂拥溃逃可能会惊扰金融系统，并且打乱安倍晋三对抗通缩的计划。
过去一年，受助于日本央行的大规模购债计划，吸储金融机构已将其日本公债的投资组合削减了9%。不过，它们仍然持有288万亿(兆)日圆(2.8万亿美元)日债，相当于国内生产总值(GDP)的60%。
令人担心的是，还有大量公债将会到来。假设日债年增速为2.5%，到2017年，日债规模将从2014年底估计的860万亿日圆，膨胀至略多于925万亿日圆。若日本政府退休金投资基金(GPIF)开始追逐诸如股票等风险更高的资产来提升回报，那么在2017年前，还将有10-15万亿日圆的日债需要找到新的买家。
这样一来，日债供应就出现了80万亿日圆的过剩。按照过去趋势，其他非银行和外资投资者可以从中吸收35万亿日圆日债，另外45万亿日圆仍然等待认购。日本央行无法维持每年购入50万亿日圆日债的节奏，一旦通胀回升还有可能转买为卖。
这其中的问题在于，如果债市收益率(殖利率)开始从低位升高，过量购债可能会转变为恐慌性抛售。这也许会带来金融动荡和财政崩溃。路透近期调查的日本企业高管中，约有44%预计在未来10年内会出现南欧式的债市危机。
安倍晋三的团队意识到了这一挑战。出席央行6月12-13日货币政策会议的一位财务省官员表示，目前财政形势“严峻”。最好的情况是，政府能够遵守“快速”财政整改的承诺，并且削减预算赤字。只要将日债发售年增速降至1%，即便是央行停止进一步购债，银行持有的日债规模也可以不再膨胀。要是将这一警告置若罔闻，安倍经济学恐怕就时日无多了。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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