日本金融：日本全国银行协会将雇用外部审计师防止Tibor操纵--日经

路透东京7月5日 - 据日本经济新闻周五报导，日本全国银行协会将雇用外部审计师参与，以防操纵东京银行间拆放款利率(Tibor)的行为。

日本全国银行协会开展此举前，全球正对指标贷款利率进行审查。因操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)等指标利率，全球多家银行和券商受到了调查。

该丑闻提出了这些指标利率是如何设定的问题，引发了全球性的审查。就TIBOR而言，迄今尚未发现任何操纵行为。