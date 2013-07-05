日本金融：日本全国银行协会将加大对银行间拆借利率的监管力度

根据该协会网站，目前有15家银行为日圆Tibor的参考银行，包括日资银行和法国巴黎银行；有14家银行提交欧洲日圆Tibor报价，包括摩根大通和德意志银行等。

在Libor操纵丑闻中，英美监管机构迄今为止对包括瑞银集团在内的三家银行课以罚款，共计26亿美元。

针对利率操纵的调查也已蔓延至亚洲银行间市场。

新加坡金融管理局周五对20家银行进行谴责，此前其发现有逾100位当地交易员试图操纵指标利率 ，这其中包括汇丰控股 的交易员。

香港金管局也表示，正就汇控、瑞银和其他几家银行在提交报价以确定香港银行同业拆息(Hibor)时的不当行为进行调查。(完)