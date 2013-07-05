日本金融：日本全国银行协会将加大对银行间拆借利率的监管力度

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
根据该协会网站，目前有15家银行为日圆Tibor的参考银行，包括日资银行和法国巴黎银行；有14家银行提交欧洲日圆Tibor报价，包括摩根大通和德意志银行等。
在Libor操纵丑闻中，英美监管机构迄今为止对包括瑞银集团在内的三家银行课以罚款，共计26亿美元。
针对利率操纵的调查也已蔓延至亚洲银行间市场。
新加坡金融管理局周五对20家银行进行谴责，此前其发现有逾100位当地交易员试图操纵指标利率 ，这其中包括汇丰控股 的交易员。
香港金管局也表示，正就汇控、瑞银和其他几家银行在提交报价以确定香港银行同业拆息(Hibor)时的不当行为进行调查。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。