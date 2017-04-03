刚刚结束的财年日本没有一家上市公司破产--东京商工调查

路透东京3月31日 - 东京商工调查(Tokyo Shoko Research)周五表示，在刚刚结束的财年中，日本没有一家上市公司破产，为26年来首见。

东京商工调查是一家追踪日本破产情况的调研公司，该公司称日圆疲弱帮助提振企业获利，而且低利率政策令借款成本较低。

“在安倍经济学指引下出台了很多政策后，上市公司面临的环境改善，”东京商工调查的经理Masashi Seki说。

日本首相安倍晋三2012年上任后，采取了寻求提高资产价值和结束通缩的有力举措。

东京商工调查称，在截至2009年3月的财年，日本经济受到全球金融危机冲击时，有45家上市公司破产。

在截至2015年3月的财年，只有一家上市公司破产。随后一个财年有两家上市公司破产。

东京商工调查表示，截至2016年3月的财年，共有8,684起破产案，其中大多数为小型民营企业。在截至2017年3月的财年，该数字可能下降。(完)