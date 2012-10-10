《热点透视》日本银行业者面临步入欧洲问题模式的危险

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 蔡美珍

路透东京10月10日电---西方国家决策官员担心自己国家的经济逐渐走进日本式困境.而日本银行业者现在则有步入欧洲问题模式的危险.国际货币基金组织(IMF)在最新全球金融稳定报告中警告,日本银行业者持有过多主权债.日本政府与本国银行有可能演变成像欧元区那样的致命关系.

相关的数字相当骇人.根据IMF资料,2011年年底时,政府公债占日本银行业者24%的资产,在较小型的地方银行,这个比例数字更高.这个数字还在上升:IMF估计,到2017年时,将达到30%.

从近年来欧元区二线国家爆发的金融危机,就可以看出为何这会令人忧心.希腊及西班牙的银行业者在景气繁荣时期大量买进公债,要不然就是在其他投资人逃之夭夭的时候,被劝说买进.而结果就形成了银行-国家的"恶性循环"关系.体质欠佳的银行向政府寻求纾困,而纾困行动削弱了国家的信用水准,反过来又使银行体质更加恶化.

日本的危险在於公债收益率(殖利率)已经长期处於低位.因此银行业者很容易受到利率弹升的重大打击.日本央行估计,如果利率突然上升100个基点,地方性银行的一级资本就损失20%.这样的冲击绝对还会同时带来其他损失.而日本政府债务今年预计将达到相当於国内生产总值(GDP)的237%,根本毫无能力资助大规模纾困.

相对於欧元区,日本确实占有一些重大优势.日本拥有大批愿意买进公债的本国投资人,虽然这些投资人态度愈来愈保守.此外,日本仍被视为具有避险性质:尽管债务水位极高,10年期公债收益率仅有0.78%.而且有别于希腊及西班牙,日本能够掌控自己的货币,因此债务违约的可能性较低.

由於消费者及企业的信贷需求有限,日本银行业者除了买进公债之外,所剩选择不多.但尽管如此,如果日本漠视IMF的警告,将是大错特错.欧洲国家官员多年来努力设法避免重蹈日本经济的错误.如果日本没有记住欧元区的惨痛教训,将是一大讽刺.(完)

--译文审校 张若琪

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