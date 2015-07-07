日本人事：政府任命森信亲为金融厅长官

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月7日 - 日本政府周二宣布，任命森信亲为金融厅长官。金融厅负责监管银行、券商等金融机构。
森信亲现年58岁，1980年进入财务省，曾任金融厅监督局长。在本次例行人事调整中，他接任原长官细沟清史职务，任命立即生效。
目前日本大城市以外人口迅速老龄化的社区贷款需求低迷，让小银行苦于应付。金融厅一直在催促银行采取更可持续的经营模式，或进行同业合并。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。