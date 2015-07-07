日本人事：政府任命森信亲为金融厅长官

森信亲现年58岁，1980年进入财务省，曾任金融厅监督局长。在本次例行人事调整中，他接任原长官细沟清史职务，任命立即生效。

目前日本大城市以外人口迅速老龄化的社区贷款需求低迷，让小银行苦于应付。金融厅一直在催促银行采取更可持续的经营模式，或进行同业合并。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)