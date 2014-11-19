三菱东京日联银行再次被纽约州金融局罚款3.15亿美元

路透纽约11月18日 - 纽约银行业监管部门周二表示，日本最大的银行--三菱东京日联银行已同意向其支付3.15亿美元罚款，因该行递交的一份报告涉嫌掩饰与受制裁国家之间的交易。

这份报告为该行去年与纽约州金融局(DFS)达成2.5亿美元和解协议奠定了基础。

根据DFS局长Benjamin Lawsky和三菱东京日联银行行长平野信行周二签署的同意令，这份被认为是客观的报告删除了关键信息，“误导”DFS达成2013年的和解协议。

DFS发表声明称，根据最新协议，三菱东京日联银行将把美国制裁合规和反洗钱部门迁往纽约。

该局还称，数名银行高管也成为惩戒对象，其中一名迫于压力辞职。

监管机构指控为三菱东京日联银行制作2008年报告的普华永道，迫于该银行律师与高管的压力篡改报告，普华永道于8月同意支付2,500万美元罚款，并在两年内不得于纽约执行特定作业。

三菱东京日联银行在周二发布的声明中表示，该银行已经解决自愿调查中向普华永道发出指令、以及对纽约监管机构的信息披露涉及的问题。

2013年的和解案估算，该银行在2002-2007年间，代表遭受美国制裁的国家，经由纽约处理了2.8万笔、价值约1,000亿美元的不当交易。

不过这些数据是从2008年的报告推算而来，而监管机构发现该报告已被掺水。(完)

(编译 许娜/陈宗琦；审校 张荻)

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