日本再次爆发禽流感疫情 亚洲疫情蔓延担忧加剧

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透东京/马尼拉12月21日 - 东北亚地区禽流感疫情扩大，日本在南部一岛屿新发布鸡只扑杀令，而就在前几天其北部约2,400公里(1,500英里)才刚刚扑杀了成千上万只禽类。
这已是日本自11月底以来第六次爆发禽流感疫情。九州当局称，他们将扑杀逾12万只鸡，此前在一处农场发现H5病毒。该岛屿邻近韩国，而韩国刚刚在一个多月前首次报告发现H5N6病毒，并下令扑杀了2,000万只禽类。
“人感染的风险应该较低，但流感病毒在不断变种，所以我们应该保持警惕，”世界卫生组织(WHO)通过电邮声明回复路透的询问称。
此次疫情发生在日本宫崎县。而上周日本北部岛屿北海道一处农场爆发禽流感疫情，被迫扑杀逾20万只鸡。该国本季以来所杀鸡鸭规模已接近100万只。
在中国，养殖户会给鸡接种疫苗并补充维生素，并加强鸡舍灭菌，增强鸡群免疫力。
中国现已禁止从60多个国家和地区进口禽类，包括韩国和日本，还有目前也已爆发禽流感疫情的欧洲部分地区。
禽流感病毒图表：tmsnrt.rs/2hCJ6FM(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)