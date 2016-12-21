日本再次爆发禽流感疫情 亚洲疫情蔓延担忧加剧

路透东京/马尼拉12月21日 - 东北亚地区禽流感疫情扩大，日本在南部一岛屿新发布鸡只扑杀令，而就在前几天其北部约2,400公里(1,500英里)才刚刚扑杀了成千上万只禽类。

这已是日本自11月底以来第六次爆发禽流感疫情。九州当局称，他们将扑杀逾12万只鸡，此前在一处农场发现H5病毒。该岛屿邻近韩国，而韩国刚刚在一个多月前首次报告发现H5N6病毒，并下令扑杀了2,000万只禽类。

“人感染的风险应该较低，但流感病毒在不断变种，所以我们应该保持警惕，”世界卫生组织(WHO)通过电邮声明回复路透的询问称。

此次疫情发生在日本宫崎县。而上周日本北部岛屿北海道一处农场爆发禽流感疫情，被迫扑杀逾20万只鸡。该国本季以来所杀鸡鸭规模已接近100万只。

在中国，养殖户会给鸡接种疫苗并补充维生素，并加强鸡舍灭菌，增强鸡群免疫力。

中国现已禁止从60多个国家和地区进口禽类，包括韩国和日本，还有目前也已爆发禽流感疫情的欧洲部分地区。

禽流感病毒图表：tmsnrt.rs/2hCJ6FM(完)