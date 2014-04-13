日本出现三年来首起禽流感疫情 逾千鸡只死亡

路透东京4月13日 -日本农林水产省周日称，日本一处农场有两只鸡验出禽流感检测呈阳性，该农场已有超过1,000只鸡死亡。这是日本三年来首起禽流感疫情。

农水省网站称，经过鸡只基因检测，从熊本县一处养鸡场验出高病原性的H5病毒。

媒体报导指出，已有1,100只鸡死亡，约11.2万只则将遭到扑杀。

农水省官员Tomoyuki Takehisa表示，一般认为人类食用鸡蛋或鸡肉并无感染禽流感病毒的风险。

这是自2011年千叶县检测出禽流感以来，日本首次出现禽流感案例。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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