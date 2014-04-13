日本出现三年来首起禽流感疫情 逾千鸡只死亡

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透东京4月13日 -日本农林水产省周日称，日本一处农场有两只鸡验出禽流感检测呈阳性，该农场已有超过1,000只鸡死亡。这是日本三年来首起禽流感疫情。
农水省网站称，经过鸡只基因检测，从熊本县一处养鸡场验出高病原性的H5病毒。
媒体报导指出，已有1,100只鸡死亡，约11.2万只则将遭到扑杀。
农水省官员Tomoyuki Takehisa表示，一般认为人类食用鸡蛋或鸡肉并无感染禽流感病毒的风险。
这是自2011年千叶县检测出禽流感以来，日本首次出现禽流感案例。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。