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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 15:11 BJT

日本金融：自民党表示目前不考虑对比特币进行监管

路透东京6月19日 - 日本执政的自民党表示，目前决定不对比特币交易进行监管。此前比特币交易所Mt. Gox的倒闭曾促使他们考虑对比特币加强监管。

Mt. Gox曾是全球最大的比特币交易所，2月宣告倒闭，称黑客盗走了属于其客户的75万枚比特币。

自民党负责互联网媒体事务的国会议员Takuya Hirai周四称，“我们目前认为应避免制定监管法规”，并称还要听取更多意见后才能做出最终决定。

电子货币的使用引发各国政府关注，他们并不确定是否及如何进行监管。美国的监管机构也在考虑可能的监管举措。（完）

(翻译 张荻； 审校 高琦)
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