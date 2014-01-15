日本渔船与海上自卫队船只相撞

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透东京1月15日 -日本防卫省周三称，日本海上自卫队船只与一艘渔船在日本西部广岛附近海岸相撞，渔船上的两名人员状况危急。
渔船上载有四名人员，在与“大隅”号（Osumi）于当地时间早上8点左右（北京时间早上7点）相撞后翻船。
日本海上保安厅称，相撞原因仍在调查之中。
日本防卫大臣小野寺五典（ItsunoriOnodera）在事故后举行的紧急新闻发布会上称，“发生这起事故令人很遗憾。”他并承诺将全力协助调查。
日本海上保安厅称，撞船地点发生在濑户内海海域，渔船上另外两人意识清醒，没有生命危险。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。