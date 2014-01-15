日本渔船与海上自卫队船只相撞

路透东京1月15日 -日本防卫省周三称，日本海上自卫队船只与一艘渔船在日本西部广岛附近海岸相撞，渔船上的两名人员状况危急。

渔船上载有四名人员，在与“大隅”号（Osumi）于当地时间早上8点左右（北京时间早上7点）相撞后翻船。

日本海上保安厅称，相撞原因仍在调查之中。

日本防卫大臣小野寺五典（ItsunoriOnodera）在事故后举行的紧急新闻发布会上称，“发生这起事故令人很遗憾。”他并承诺将全力协助调查。

日本海上保安厅称，撞船地点发生在濑户内海海域，渔船上另外两人意识清醒，没有生命危险。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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