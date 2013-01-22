日本飞航调查机构将调查波音梦幻客机受损电池

路透东京1月22日 - 日本国土交通省周二表示,日本飞航调查机构(Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA)将调查全日空(9202.T)所属梦幻客机的受损电池.这架梦幻客机上周发生事故,迫降在日本西部.

国土交通省表示,JAXA拥有进行调查的设备,将检视由日本GS Yuasa(6674.T)生产的电池.

美国和日本的飞航安全机构官员周二前往GS Yuasa位于京都的工厂进行第二日调查.梦幻客机生产商波音(BA.N)的人员也随行.(完)

(编译 沈以文; 审校 孙茉莉)

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