日本飞航调查机构将调查波音梦幻客机受损电池

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京1月22日 - 日本国土交通省周二表示,日本飞航调查机构(Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA)将调查全日空(9202.T)所属梦幻客机的受损电池.这架梦幻客机上周发生事故,迫降在日本西部.
国土交通省表示,JAXA拥有进行调查的设备,将检视由日本GS Yuasa(6674.T)生产的电池.
美国和日本的飞航安全机构官员周二前往GS Yuasa位于京都的工厂进行第二日调查.梦幻客机生产商波音(BA.N)的人员也随行.(完)
(编译 沈以文; 审校 孙茉莉)
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