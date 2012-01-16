央行总裁称日本银行业没有融资问题

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
* 日本经济将暂时停滞,随後将会恢复温和复苏--白川方明
* 日本金融体系总体而言仍然稳定--白川方明
* 资本支出增加,民间消费稳固
路透东京1月16日电---日本央行总裁白川方明表示,该国银行不存在融资困难,尽管全球金融市场形势紧张,但他警告称,必须警惕欧债危机的影响.
白川方明还重申央行的评估,即由於全球经济减缓以及日圆升值,日本经济将暂时停滞,之後会恢复温和复苏.
"欧洲主权债问题仍是最大的风险,可能不仅冲击欧洲经济,而且通过金融市场波动会影响到全球经济,"他在央行地区分支主管季度会议上发表讲话称.
"日本金融机构在获得资金方面不存任何问题,但我们必需继续密切关注日本金融体系所面临的风险,比如欧债危机带来的影响,"白川方明称.
他还补充道,资本支出呈现温和增长的趋势,民间消费形势良好,但企业信心的改善放缓.
日本央行上月维持货币政策不变,但调降经济评估,并承认经济成长将暂时停滞,直到今年春季.
该央行料将在下周的议息会议上维持政策不变,除非欧债危机令市场震荡并激发日圆再出现一波升值.
但熟悉央行想法的消息人士透露,预计日本央行将调降截至3月底财年以及下一财年的经济预估,因为企业面感受到全球需求减缓的影响.(完)
--编译 李爽; 审校 张涛
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