焦点：日本央行乐见收益率曲线控制推低日圆 造成一些麻烦也值得

图为10000日元面值的日元纸币和多枚硬币。 REUTERS/Toshiyuki Aizawa

路透东京12月16日 - 虽然全球债券收益率上涨正在阻碍日本央行限制长期利率的努力，但美元普涨正在帮助该央行新政策框架实现最重要的目标：日圆贬值。

日圆下跌对日本央行有利，因为这会给日本仰赖出口的经济带来亟需的提振，进而促进企业投资。日圆贬值虽使得进口成本上升，但这可能有助于推动通胀升向2%的目标水准。只要家庭可以应付生活成本上升的问题，那么日本央行就会乐见上述两种日圆贬值效应的组合。

同样，了解日本央行想法的知情人士称，决策者尚不担心最近日圆跌势，认为日圆疲弱趋势突然反转是个更大的威胁。

“(美国总统当选人)特朗普的政策存在很大不确定性，这意味着当前市场走势能否持续还不一定，”其中一位消息人士称，指称日圆可能轻松涨回去，打击日本企业信心。

“现在担心日圆跌势过度还为时尚早，”另一位消息人士表示。这位消息人士要求匿名。

日圆大跌的同时，其他主要货币兑美元亦下跌。自特朗普上月当选以来，美元便开足马力大涨，因为投资者预期即将上任的新政府将增加财政支出并力促经济成长。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周暗示，明年加息速度将快于先前预期，这对美元多头可谓锦上添花。

一些分析师说，日圆持续下行以及油价上涨可能推动通胀比预期更快升向近2%，那么日本央行明年晚些时候提高收益率目标的可能性就更大了。

“如果日圆/美元跌至120-125，油价持续反弹，则将使得消费通胀更可能达到1.5%，”三井住友资产管理首席宏观策略师Masayuki Kichikawa表示。“如果日本央行开始预期这一点，将是调整货币政策的充分理由。”

**收益率目标上升并无大碍**

随着美国公债收益率上升推高了美国长期利率，日本央行最早明年可能就会更愿意讨论提高收益率目标的想法。

10年期公债收益率周五触及近一年高位0.1%，测试日本央行引导该收益率保持在零附近的决心，也让央行官员忙于通过购债来抑制收益率进一步上涨。

但日本央行官员称，收益率曲线控制带来诸多好处，这点麻烦是值得的，暗指该政策在帮助加快日圆下跌方面起到的作用。

美元兑日圆升至10个月高位118.66，主要归因于美国稳步加息前景以及特朗普可能采取刺激通胀的政策。但有人说，收益率曲线控制扩大了美国和日本的利差，也在加速日圆贬值方面发挥了作用。

日本央行11月1日公布的季度通胀预估，是基于对日圆贬值10%将推动通胀一年内涨约0.3个百分点的假设。

由于此后日圆已经跌去10%，日本央行对2017财年的通胀率预估理论上可能从上月预估的1.5%提升至1.8%。

一些分析师指出，这种预估上修加之全球债券收益率上涨，或促使日本央行认为，10年期公债收益率目标温和上升并无大碍。

**日圆贬值也有代价**

但日圆贬值对日本经济的提振程度究竟有多大，还不确定。

日本首相安倍晋三2013年推出“安倍经济学”刺激计划后的两年，出口仅增长9%，即便日圆兑美元跌幅高达逾60%。由于亚洲新兴经济体需求疲软，日本对外出口失去动能。

日圆贬值带旺了国内旅游业，这一好处如今可能也在减退，到日本旅游的游客支出在7-9月下降，为近五年来首次。

日圆疲态并非百利而无一弊，比如推高了食品杂货和原材料成本，进而降低消费者支出。

日本央行总裁黑田东彦在2015年中美元升至125日圆左右时就曾警告，有可能损及家庭。这导致市场认为决策层不会容忍美元升穿这一水平，即所谓的“黑田线”(Kuroda line)。

“日本央行没有理由阻止(日圆)贬值，从实现物价目标角度来说，这的确是好事，”JPMorgan Securities Japan资深分析师Masamichi Adachi表示。

“在日本，相比日圆过度贬值推升通胀，大家更担心强势日圆导致通缩的一幕再现。”

日本通胀/通缩对比图表： tmsnrt.rs/28KmQnX

日本实质利率图表： tmsnrt.rs/2csjbmm

(完)