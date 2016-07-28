日本央行：迫于政府压力正考虑具体宽松举措

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透东京7月28日 - 据熟悉日本央行想法的人士透露，迫于政府压力，日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。
该消息人士称，日本央行选择在日本政府祭出大规模财政支出计划的同时采取行动，以便将新举措对日本经济的提振最大化。日本是世界第三大经济体，目前正努力摆脱持续了数十年的通货紧缩困扰。
财政部正努力说服日本央行进一步放宽政策，并已准备好了一旦央行放宽措施后发表的声明。
“我们乐见日本央行的决定，并将采取一切必要的政策措施，包括计划中的一揽子大规模刺激措施，”路透见到的一份声明草稿写道。(完) (编译 刘静；审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。