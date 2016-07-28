日本央行：迫于政府压力正考虑具体宽松举措

路透东京7月28日 - 据熟悉日本央行想法的人士透露，迫于政府压力，日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。

该消息人士称，日本央行选择在日本政府祭出大规模财政支出计划的同时采取行动，以便将新举措对日本经济的提振最大化。日本是世界第三大经济体，目前正努力摆脱持续了数十年的通货紧缩困扰。

财政部正努力说服日本央行进一步放宽政策，并已准备好了一旦央行放宽措施后发表的声明。