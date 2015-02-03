日本人事：支持经济刺激政策的学者原田泰或被提名为央行审议委员--日经

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
原田泰当时对日本读卖新闻表示，日本央行“应迅速采取额外的货币供应举措，若有必要实施这些举措的话”，并建议日本央行增加买入上市交易基金(ETF)。
他的提名必须得到国会的批准，任期为五年。目前安倍的执政联盟在国会拥有绝对多数的优势。当前时值外界正猜测日本央行是否会再次放松政策，因油价下跌导致其难以实现2%的通胀目标。
日本央行去年10月会议决定扩大量化质化宽松规模时，有五位委员赞成，四位委员反对，即将离任的宫尾龙藏被认为是当时投下关键赞成票的委员。
这样的票数结果凸显出审议委员立场的重要性，也显示出黑田东彦若想进一步放宽政策以在下个财年实现通胀目标，或将面临很大的困难。
日本政府6月将有机会改变审议委员会的均势，去年10月时投票反对放松政策的森本宜久任期将在6月届满。
消息人士上周对路透表示，日本央行已经暂停调整货币政策，而且观望立场得到了首相安倍晋三顾问们的支持。他们担心进一步放宽政策，可能会让日圆跌入过低水平并产生有害影响。 (完) (翻译 郑茵/张荻； 审校 于春红/李婷仪)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。