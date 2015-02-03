日本人事：支持经济刺激政策的学者原田泰或被提名为央行审议委员--日经

原田泰当时对日本读卖新闻表示，日本央行“应迅速采取额外的货币供应举措，若有必要实施这些举措的话”，并建议日本央行增加买入上市交易基金(ETF)。

他的提名必须得到国会的批准，任期为五年。目前安倍的执政联盟在国会拥有绝对多数的优势。当前时值外界正猜测日本央行是否会再次放松政策，因油价下跌导致其难以实现2%的通胀目标。

日本央行去年10月会议决定扩大量化质化宽松规模时，有五位委员赞成，四位委员反对，即将离任的宫尾龙藏被认为是当时投下关键赞成票的委员。

这样的票数结果凸显出审议委员立场的重要性，也显示出黑田东彦若想进一步放宽政策以在下个财年实现通胀目标，或将面临很大的困难。

日本政府6月将有机会改变审议委员会的均势，去年10月时投票反对放松政策的森本宜久任期将在6月届满。