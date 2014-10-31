日本央行意外进一步放松货币政策 因通胀放缓

2014年1月22日拍到的日本银行大楼的图片。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京10月31日 - 日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。

之前外界普遍预期，该央行将维持资产购买规模不变。目前，日本政府已发出信号，暗示其已准备好加大支出以扶持经济；同时全球最大规模的政府退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)--也将扩大国内外股票投资配比。

央行货币政策委员会的投票结果是5-4，日本央行称将年度日本公债购买规模扩大30万亿(兆)日圆，从而使持有规模以每年80万亿日圆(7,234亿美元)的速度增长。

日本央行还决定，将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍，并购买存续期更长的债券。

“日本经济保持温和复苏的趋势，料继续以高于潜力水平增长，”央行称。“不过上调消费税后内需疲软及油价大跌，对物价产生压力。”

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会，他之前对经济复苏和结束通缩信心满满。

日经指数.N225在日本央行公布政策后飙升至七年高位。该指数尾盘上涨4.7%，扩大此前因日本政府批准政府退休金投资基金(GPIF)将日股投资配比上调消息带来的涨幅。

日圆大跌，美元攀升至110.68日圆，为2008年以来最高。政策决定公布前报109.34。

“货币政策宽松，所以金融、银行和证券、以及房地产类股将进一步受益，”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称。

“市场之前担心日本经济的状况，尤其未来还将上调一次消费税。”

周五稍早公布的数据显示，日本9月通胀率为连续第二个月放缓，只有日本央行目标值2%的一半，而就业增长情况也透露出已过高峰迹象，反映出央行企图协助经济摆脱通缩的困难挑战。

数据显示，剔除4月消费税上调影响(从5%上调至8%)，9月核心CPI较上年同期上升1%，更加令人质疑日央行认为明年将达到2%目标的说法。

在财政方面，日本经济财政大臣甘利明在例行记者会被问及制定财政刺激方案的可能性，他表示，“内阁的立场是尽全力”支持经济。

日本9月家庭支出为连续第六个月较上年同期下滑，求才求职比由8月的22年高点下滑，皆凸显情势的严峻。

消息人士周五表示，负责监管日本政府退休金投资基金(GPIF)的政府委员会批准了该基金的投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25%。

日本首相安倍晋三向GPIF施压，要求加大投资风险及收益较高的资产，减少低收益的日本公债投资，以支应人口老化压力。(完)

(编译 王兴亚/王丽鑫/蔡美珍；审校 杜明霞/龚芳/高琦)

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