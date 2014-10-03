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国际财经 | 2014年 10月 3日 星期五 15:06 BJT

日本央行总裁：只要汇价符合基本面 日圆走软将对经济有利

路透东京10月3日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，只要汇价反映了经济的实际情况，日圆走贬是有利于日本整体经济的。

黑田东彦还称，他没有改变尽可能早地实现2%的通胀目标，并维持通胀稳定的立场。央行的物价目标是整体CPI，但评估物价趋势时看的是核心CPI。能源价格为物价上涨做出了较大贡献；近期物价下滑是因为能源价格下跌。

他预计消费者通胀率将在当前财年下半年再度上升。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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