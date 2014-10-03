日本央行总裁：只要汇价符合基本面 日圆走软将对经济有利

起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透东京10月3日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，只要汇价反映了经济的实际情况，日圆走贬是有利于日本整体经济的。
黑田东彦还称，他没有改变尽可能早地实现2%的通胀目标，并维持通胀稳定的立场。央行的物价目标是整体CPI，但评估物价趋势时看的是核心CPI。能源价格为物价上涨做出了较大贡献；近期物价下滑是因为能源价格下跌。
他预计消费者通胀率将在当前财年下半年再度上升。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。