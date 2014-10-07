日本央行料按兵不动 并调低对制造业产出看法

2014年1月22日在东京拍到的日本银行图片。 REUTERS/Yuya Shino

* 日本央行政策决议料在0230-0330GMT公布

* 预计不会有政策调整

* 日本央行将调降对产出的看法，或许降低对经济的预期

* 总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会

路透东京10月7日 - 日本央行周二可能维持大规模货币刺激举措不变，并调低对工业产出的看法。之前有迹象显示，4月上调消费税对日本经济的冲击超过预想。

日本央行决策者料坚持其观点，即日本经济会在不增加货币刺激举措的情况下，度过暂时的疲软阶段，恢复温和复苏，在明年实现央行2%的通胀率目标。

日本密集推出的货币和财政政策，是安倍首相为结束长达15年的通缩射出的前两支箭，该策略通过提升股价和削弱日圆提振了企业信心。

但安倍提振日本长期经济潜能的成长策略，即安倍经济学的第三支箭，令市场失望，也让日本经济能否成功持续复苏存疑。

市场将关注央行总裁黑田东彦在会后记者会中的言词是否仍保持乐观。最近的数据显示在4月消费税从5%增至8%之后，经济或许已陷入温和衰退。

“资本支出相当强劲，”据引述黑田上周在一次政府小组会议中曾这么说，强调随着企业获利增长促进聘雇及设备支出，日本经济景气仍然正面。

市场广泛预期日本央行维持增加基础货币的承诺，以每年60-70万亿日圆(5,470-6,380亿美元)的速度购买公债及风险资产。

熟悉央行想法的消息人士说，在日本工业产出于8月意外骤降之后，央行可能下修对工业生产的评估；央行上月称尽管有些疲软，但工业生产趋势仍持续向上。

日本央行政策委员会的悲观派，也可能将施压央行对整体经济前景提出较严峻的看法。但由于部分委员认为只要日本央行坚持其温和复苏的预估，就没有必要改变措辞，因此预料就这一点委员会内部将有激烈的讨论。

日本央行目前认为，“仅管4月调升消费税的影响犹在，经济仍持续温和增长趋势。”

分析师表示，日本央行未来几个月可能暗示，只要维持刺激措施就足以达成其通胀目标，除非有明显迹象显示日本将陷入持久的衰退。

日本央行从去年4月大举展开刺激措施后，就坚守货币政策不变。当时央行誓言藉由大规模资产购置，在约略两年的时间内达成通胀2%的目标。

如果经济持续疲弱，日本央行可能承受扩大经济刺激力度的新压力；首相安倍晋三将在年底前决定，是否在2015年10月将消费税提高至10%。

当被问及是否在明年继续上调消费税时，安倍晋三周一在国会表示，“第二季国内生产总值(GDP)萎缩在预料之中，目前聚焦于第三季会否强劲反弹，”

日本央行举行的两日政策讨论于周二结束，这将为10月31日举行更重要的政策会议奠定基础，届时政策委员会将发布新的长期经济和物价季度预估。

消息人士称，委员会因此可能把当前财年增长预测从目前的成长1.0%下调约一半，这仍比路透调查访问分析师预测的增长0.3%乐观得多。

但消息人士称，日本央行还不愿下调消费者通胀预估，担心这样做将让市场认为日本央行对于明年实现目标没有信心，并加剧对很快放宽货币政策的臆测。(完)

(编译/审校 李爽/李婷仪/陈宗琦/于春红/张荻/王兴亚/龚芳)

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