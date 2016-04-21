日本央行前副总裁称进一步降息至负1.0%才能摆脱通缩

“日本要彻底摆脱通缩，央行必须考虑进一步扩张政策，”岩田一政告诉记者。他现在担任日本经济研究中心主管。

日本央行1月决定对部分银行存放在央行的储备金收取0.1%的利率，希望藉此激活经济，以摆脱持续了20年的通缩。(完)