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国际财经 | 2016年 4月 21日 星期四 11:55 BJT

日本央行前副总裁称进一步降息至负1.0%才能摆脱通缩

路透东京4月21日 - 前日本央行副总裁岩田一政周四表示，日本要摆脱通缩，央行必须进一步将利率调降至负1.0%左右。

“日本要彻底摆脱通缩，央行必须考虑进一步扩张政策，”岩田一政告诉记者。他现在担任日本经济研究中心主管。

日本央行1月决定对部分银行存放在央行的储备金收取0.1%的利率，希望藉此激活经济，以摆脱持续了20年的通缩。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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