日本央行前副总裁称进一步降息至负1.0%才能摆脱通缩

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透东京4月21日 - 前日本央行副总裁岩田一政周四表示，日本要摆脱通缩，央行必须进一步将利率调降至负1.0%左右。
“日本要彻底摆脱通缩，央行必须考虑进一步扩张政策，”岩田一政告诉记者。他现在担任日本经济研究中心主管。
日本央行1月决定对部分银行存放在央行的储备金收取0.1%的利率，希望藉此激活经济，以摆脱持续了20年的通缩。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。
路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。