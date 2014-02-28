日本经济：央行委员白井早由里称需加强沟通，使民众确信能实现通胀目标

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透纽约2月28日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行必须加大沟通力度，使公众确信其能刺激物价加速攀升。他在讲话中承认，需要效以时日才能实现央行的通胀目标。
白井早由里在周五举行的货币政策大会上表示，“央行需加强与民众的对话，使民众更好地理解2%通胀目标的重要性。”
她指出，可能需要一段时间才能使通胀回升至2%。她表示，“可能需要更长的时间才能使通胀稳定地保持在2%的水平。”(完)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
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