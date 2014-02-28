日本经济：央行委员白井早由里称需加强沟通，使民众确信能实现通胀目标

路透纽约2月28日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行必须加大沟通力度，使公众确信其能刺激物价加速攀升。他在讲话中承认，需要效以时日才能实现央行的通胀目标。

白井早由里在周五举行的货币政策大会上表示，“央行需加强与民众的对话，使民众更好地理解2%通胀目标的重要性。”