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亚洲 | 2014年 3月 1日 星期六 03:38 BJT

日本经济：央行委员白井早由里称需加强沟通，使民众确信能实现通胀目标

路透纽约2月28日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行必须加大沟通力度，使公众确信其能刺激物价加速攀升。他在讲话中承认，需要效以时日才能实现央行的通胀目标。

白井早由里在周五举行的货币政策大会上表示，“央行需加强与民众的对话，使民众更好地理解2%通胀目标的重要性。”

她指出，可能需要一段时间才能使通胀回升至2%。她表示，“可能需要更长的时间才能使通胀稳定地保持在2%的水平。”(完)
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