焦点：日债收益率急升考验新政策框架 央行以特殊买债操作反击

2016年9月21日，日本央行总裁黑田东彦出席在东京召开的央行记者会。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京11月17日 - 在特朗普意外赢得美国总统选举，带动日本公债收益率劲升后，日本央行周四向市场寻求购买无限量公债，为调整政策框架以来的首次，等于是向市场鸣枪示警。

日本央行总裁黑田东彦表示，在日债收益率跟随美债同步跳涨时，央行不会坐视不管。由于政策高层希望让借贷成本维持低档，以刺激通胀，央行入市直接应对挑战。

日本央行寻求以负0.04%收益率购买五年期公债，以负0.09%收益率购买两年期公债，购买规模不限。这是采用9月公布的一项方法，以达成控制整条收益率曲线的新政策，而非只是控制短期利率。

市场迅速反应，五年期公债收益率由负0.065%跌至负0.095%。两年期公债收益率跌至负0.150%，日内下跌4.0个基点。

日本央行的购债操作并未吸引任何卖家，因市场人士能够在市场上以更低收益率(即更高价格)卖出。

“他们以高于市场水准的收益率招标购债，所以此举更多旨在抑制收益率的上升，而不是推低收益率，”巴克莱日圆汇率策略师Naoya Oshikubo称。

在日本央行宣布操作之后，日本10年期公债期货一度上涨0.40点，为日本央行启用“收益率曲线控制”政策以来的最大涨幅。

日本央行之所以有此举动，是因为越来越多的人预期特朗普当权后有望实施通货再膨胀政策，这推低了美债价格，并导致日本公债收益率高于日本央行9月份设定的大致目标水准。

短期债收益率升幅尤为明显。

五年期日债收益率周三触及负0.04%的九个月高位，较日本央行9月及11月会议前夕的水准高出约17个基点。

鉴于实施数年的大规模印钞计划并未能刺激可持续增长并推升通胀，日本央行9月宣布调整政策框架，旨在必要时把将要购买的日债收益率控制在一个固定水平，并制定了使10年债收益率“约为零”的明确目标。

“由于日本央行采取行动，人们可能意识到不必进行恐慌性抛售，”摩根士丹利MUFG证券负责研究的副总裁Koichi Sugisaki表示。

日本央行一位官员周四告诉路透，短期和中期债券收益率上升之后，日本央行采取了这些操作。

黑田东彦对参议院金融事务委员会表示，日本央行随时准备对抗无益的市场走势。

“美债走势确实会对日本公债收益率产生影响，”他说。

“这并不意味着，每次美债收益率上升时，我们都必须自动接受日债收益率上涨。”

不过，日本债市仍走势不稳，美国和其他国家公债下跌后，日债意外下挫，令很多投资者感到不安。

周四20年期公债标售凸显出债券需求有限。最低和平均得标价格之差为0.40，创七个月最阔水准，显示出鉴于美债前景不确定，投资者心态谨慎。(完)