更正-《焦点人物》侦探小说迷黑田东彦有望执掌央行,担纲破解日本经济难题

(更正:因译文有误,内文小标倒数第二段改为"1999年至2003年担任财务省财务官",非"事务次官")

路透东京2月25日 - 若出任日本央行总裁,身为侦探小说迷的亚洲开发银行总裁黑田东彦,将有机会破解如何重振日本经济增长之谜.

消息人士周一向路透透露,首相安倍晋三料将提名这位68岁的前财务省官员出任央行总裁.安倍正努力令央行转型成一个大胆的抗通缩斗士,以重振日本经济.

黑田东彦英语流利,并拥有牛津大学硕士学位.上世纪90年代末亚洲金融危机爆发后,他曾出任日本财务省负责国际事务的最高长官,并从2005年起担任亚洲开发银行(ADB)总裁,从而与全球决策者建立了定期的联系.

若接任日本央行总裁,黑田东彦可能需要调动他的国际关系和经验,来应对别国对日本政策的批评.其它国家批评日本实行的积极货币宽松政策是意在削弱日圆,以为本国出口商赢得不公平的竞争优势.

"黑田东彦能够应对任何人-不管是贝南克,德国央行总裁还是中国人民银行行长,"与黑田认识20多年的摩根大通股市研究主管Jesper Koll说道.

黑田东彦或许要比现任央行总裁白川方明更积极地传达日本央行的政策.外界经常抨击白川方明没有积极强调央行刺激举措的作用.

黑田东彦在1999年至2003年担任财务省财务官,当他在任内进行卖出日圆的干预举措时,经常透过媒体传达出东京当局确实进场干预,并认真阻升日圆的讯息.

曾经和他共事过的人形容他是说话温和且容易交谈的人,但他是一个高要求的老板,对下属要求甚多.在他底下工作的亚洲开发银行官员表示,"他精力非常充沛且热爱工作".

**足够激进**

黑田东彦拥有国际经验,但另一方面来看,可能和国内企业领袖及银行界人士的接触不足,但这方面的不足可望由他的副手来补足.

安倍所属的自民党及其较小的盟友虽控制了众议院,但在参议院却未取得多数,央行总裁的任命必须经参议院批准,因此黑田东彦的任命将必须得到反对党的同意.

作为候选人,黑田东彦可能既符合安倍的激进标准,对于最大反对党民主党而言也足够温和.民主党一些重量级人物对安倍的激进立场持反对意见.

一些日本政界人士及决策者担忧,若黑田东彦在其亚洲开发银行总裁任期届满前离任,这项让人梦寐以求的职位就有可能落在中国等其他亚洲国家的手中.

传统上,亚洲开发银行总裁一般会由日本财政官员担任,就好比国际货币基金组织(IMF)总裁通常由欧洲人担任,而世界银行行长由美国人担任一样.

若要选择一位全力支持安倍晋三推行激进的宽松政策,而且能够向国际社会阐明日本政策的央行总裁,这或许是需要付出的代价.

黑田东彦曾表示,日本央行1月设定的2%通胀目标能够在两年内达成;这与央行声称其并未针对达成该目标制定严格时间表的说法截然相反.

黑田东彦或将接任63岁的白川方明,后者于2008年作为折衷人选被任命为日本央行总裁,并将于3月19日与其两位副手一同离任.