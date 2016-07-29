独家：日本央行迫于政府压力正考虑具体宽松举措－消息人士

路透东京7月29日 - 据熟悉日本央行想法的人士透露，迫于政府压力，日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。

该消息人士称，日本央行选择在日本政府祭出大规模财政支出计划的同时采取行动，以便将新举措对日本经济的提振最大化。日本是世界第三大经济体，目前正努力摆脱持续了数十年的通货紧缩困扰。

日本财务省正努力说服日本央行进一步放宽政策，并已准备好了一旦央行放宽措施后发表的声明。

“我们欢迎日本央行的决定，并将采取一切必要的政策措施，包括计划中的一揽子大规模刺激措施，”路透见到的一份声明草稿写道。

目前仍不确定财务省起草这份声明的初衷是因为日本央行将放宽政策的机率很高，还是仅是一个例行做法，对万一日本央行改变政策提前做好准备。

但起草声明的事实表明政府期盼央行周五能放宽政策。

部分执委委员可能对央行总裁黑田东彦的宽松建议持不同意见，因担心已经推出的大规模刺激计划的成本上升，回报率下降。

报导发出后，美元兑日圆升至104.98日圆的盘中高位。

周三日本经济大臣在首相安倍晋三宣布超过预期的刺激举措时，呼吁日本央行与政府一道刺激经济成长，日本央行采取行动的压力陡升。

鉴于对政策选项减少的担忧，许多央行官员宁愿选择现在不再放宽政策，部分官员公开表明对扩大刺激举措有效性的疑虑，因已有的大规模刺激举措未能提振通胀。(完)