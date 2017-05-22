焦点：日本央行资产负债表庞大增添未来退场难度 讯息沟通考验智慧

路透东京5月19日 - 日本经济显现更多回春迹象，但这却给日本央行带来一项新的沟通挑战--即使央行距离缩减大规模刺激举措仍很遥远，它得琢磨出如何更清晰地向市场传达其可能的退场方法。

熟知日本央行思维的消息人士称，摆在央行眼前的是复杂天平。因为央行得说服大家它有一套可靠的退出策略，不会让债市因央行抽身过多而不稳定。

“在通胀率仍陷于零的时候，阐述未来退出策略毫无意义，”一位消息人士说。“不过对日本央行而言，重要的是展现央行并非没有计划。”

传达退出政策讯息对任何央行都是一大挑战，就像2013年的“削减恐慌”，当时美国联邦储备委员会(FED)暗示将放慢购债速度，就引发了市场剧烈震荡。

分析师称，对日本央行来说，这项任务更是难上加难，因为尽管实施了四年的量化宽松措施，通胀率仍未能升至接近2%的目标水准，导致该央行的信誉已经受到损害。

鉴于日本央行资产负债表规模大增至名义国内生产总值(GDP)的90%，是欧洲央行该比率的三倍、美联储的近四倍，沟通不当造成的市场影响也可能更大。

但熟悉日本央行想法的消息人士称，该央行认为不得不更加公开地谈论退出刺激举措，因为经济改善促使一些执政党议员要求央行明确未来退出计划。日本第一季经济创一年来最快增速，为10年来最长时间的扩张期，强化了在强劲的海外需求推动下，经济可望稳步复苏的前景。

日本央行总裁黑田东彦5月10日对国会表示，可能公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。

资产购买计划最直言不讳的支持者之一、日本央行副总裁岩田规久男周四亦表示，退出刺激举措可选用的工具包括，提高金融机构存放在日本央行的超额准备金利率。

“优先要务是强调日本央行的超宽松政策将维持不变，”另一位消息人士称，“不过，(沟通)存在改善空间”，不只是一再表示讨论退出策略还为时尚早。

日本央行发言人称，除了总裁黑田东彦公开发表的评论，央行没有什么要补充的。

**退出陷阱**

消息人士表示，关于将来收紧货币政策可能对其资产负债表造成多大影响，日本央行短期内没有公布数字化预估的计划。

他们称，央行旨在说服市场其具备平稳退出的手段，并且拨备了储备以因应债券收益率突然飙升可能造成的任何损失。但他们没有提供更多细节。

这反映出日本央行许多官员的担忧，即披露未来退出计划的过多内容，有可能让市场认为政策转变即将来临。

熟悉其想法的消息人士说，对于退出策略的谈论也给日本央行实现物价目标的决心罩上疑云，因而削弱了其刺激计划所产生的心理效应。

但消息人士同时表示，一些政治人士和市场参与者对于日本央行激进货币政策的成本表达出越来越深的忧虑，对此也难以视而不见。

日本公债已经有40%为央行持有，若央行退出刺激政策导致收益率突然上升，自己也会因这些持仓而面临损失。

若央行决定收紧政策，将需要提高金融机构存放在央行的超额准备金利率，从而引导市场短期利率走高。

东短研究首席经济分析师加藤出认为，这样做的代价或许超过央行从所持债券中获得的微薄收益，使其陷入亏损，并损及市场对日圆的信心。

此类风险挥之不去，致使一批自民党议员在4月呼吁央行进一步明确政策。

“有人可能会认为现在讨论退出策略为时尚早，”由前内阁大臣河野太郎带头的这些议员在提交给政府的建议中称，“但日本央行必须对风险进行分析，并与市场进行沟通。”

即便日本央行寻求提高退出策略的透明度，也不能保证市场对此予以关注。

黑田东彦在2013年推出了大规模资产购买计划，承诺两年内实现2%的通胀率目标。但计划实施了四年之久，物价仍上涨乏力。

几乎没有市场人士认同日本央行对于2019年初左右实现2%通胀率目标的预期。许多人预计日本央行下一步将是退出，而非扩大刺激计划，认为大规模买债无法持续，尽管黑田东彦多次保证央行能够继续买债。

标普全球评级的首席经济学家Paul Sheard警告道，日本央行在市场仍怀疑其能否实现物价目标之际给出退出计划的暗示存在弊端。

他说道，“日本央行若象传统的、前瞻性央行那样行事，则存在一种风险。”

“那些认为日本央行无法实现其物价目标的市场人士，可能会将此做为其出现政策失误的证据。我认为黑田东彦明白这一点。不必急于采取行动。”

主要央行资产负债表图表：tmsnrt.rs/2qFwsMB

(完)