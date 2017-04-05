日本债市：央行将一至三年期公债购买规模降至2,800亿日圆

基金观点：预料再有机构调降中国评级，惟对债券通影响不大--柏瑞投资
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透东京4月5日 - 日本央行周三在购债操作中削减对一至三年期日本公债的购买规模，共买入2,800亿日圆(25.3亿美元)这些天期的公债，规模创近三年来最低，之前几周均为买入3,000亿日圆。
但是缩减幅度低于预期，很多市场人士原本预计日本央行会将该购买规模削减至2,500亿日圆左右。日本央行上周公布的月度购债计划显示，每次购买规模区间为2,000-3,000亿日圆。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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