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亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 09:37 BJT

日本债市：央行将一至三年期公债购买规模降至2,800亿日圆

路透东京4月5日 - 日本央行周三在购债操作中削减对一至三年期日本公债的购买规模，共买入2,800亿日圆(25.3亿美元)这些天期的公债，规模创近三年来最低，之前几周均为买入3,000亿日圆。

但是缩减幅度低于预期，很多市场人士原本预计日本央行会将该购买规模削减至2,500亿日圆左右。日本央行上周公布的月度购债计划显示，每次购买规模区间为2,000-3,000亿日圆。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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