焦点：FED走上紧缩之路 日本公债收益率曲线控制政策备感压力

焦点：中国债信评级遭穆迪调降 表明新兴市场评级仍不容乐观
路透伦敦5月24日 - 穆迪周三下调中国债信评级，加上巴西和南非未来数月面临评级遭到进一步下调的可能性，均凸显出新兴市场的信用评级仍不容乐观。
路透东京3月17日 - 全球债券收益率上升及波动，让日本央行的收益率曲线控制政策面临考验，分析师称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧货币政策周期可能迫使日本提早放弃该政策。
收益率曲线控制政策推出仅约六个月，日本央行本周还承诺将坚持大规模购买公债，以维持10年期公债收益率在零水准附近。
然而日本较长期公债震荡和收益率曲线骤然陡化，显示出这项政策面临的挑战。
荷兰合作银行周五在一份报告中称，“在当前背景下，日本央行的政策显得十分突兀”。
尽管很多投资者认为日本央行政策不会很快调整，但其他人认为，过去半年全球收益率的上升意味着，日本央行将需要放弃或调整其紧盯收益率的政策，目前10年债收益率位于宽松界定目标区间的上端。
“尽管日本央行大规模购债，但10年期公债收益率仍在近0.1%水平胶着，这说明市场参与者开始对这一政策感到有些不适，”三井住友资产管理固定收益投资主管Jun Fukashiro称。
“如果日本央行能够持久印钞，或许有可能抑制收益率上升，但市场明白，债券收益率是难以控制的。在某些时候，可能会被带进死胡同。”
而且自该政策推出以来的一大变化在于，投资者对于全球债券的信心明显转向，因为投资者押注美国总统特朗普的政策会刺激经济成长以及通胀。
的确，在日本央行压制10年期日债收益率的情况下，美日10年期公债利差已扩大至250个基点左右，接近2010年以来的最阔水准。
**收益率曲线拉陡**
日本央行总裁黑田东彦周四称，收益率曲线控制政策运作良好，无需修订该目标。
黑田东彦去年9月宣布该政策时，许多日本公债收益率为负值，而该政策似乎也是高明之举。收益率曲线拉陡，可确保其它较长期贷款利率保持为正值，同时还对金融行业的获利能力有益。
但此后全球市场出现的转变，意味着日本央行聚焦于限制10年期公债收益率的影响之一是，加剧其它期限券种的波动。
东京海上资产管理首席策略师Kenichi Hirayama称，野村BPI的月波动率已经升至2010年以来的最高位。野村BPI是被普遍用来追踪日本公债价格走势的指数。
过去六个月，40年期公债收益率上升43个基点至1.015%，30年期公债收益率攀升32个基点指数0.835%。
**收益率曲线扭结点**
但10年期日债收益率仅升13个基点。而当10年期收益率2月3日触及一年高位0.15%时，日本央行便宣布一项特别操作以遏制收益率升势。
结果是收益率曲线出现一个重要的扭结点，10年期公债一直较为昂贵，而其他期限公债，尤其是长期公债则跟随欧美债券趋势，变得更加便宜。
“收益率曲线趋陡”交易变成日本国内投资者和全球债券基金经理的热门标的，他们押注日本央行对于压抑10年以上期限公债收益率的态度没有那么坚定。
“虽然投资者没那么倾向做空10年期公债，但收益率曲线趋陡交易目前非常热门，”先机环球投资主管Mark Nash表示。
日本央行货币政策说明图表 here
(完)
(编译 李爽/刘秀红/侯雪苹/许娜；审校 蔡美珍/李春喜/孙茉莉)
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