（更正）焦点：日本央行负利率政策打击公债收益率 武士债券受追捧

2016年4月20日在东京街头拍到的图片。 REUTERS/Toru Hanai

（因英文原文有误，内文倒数第四段Amundi Japan Ltd.固定收益部门主管的人名更正为“Shinichiro Arie”）

路透东京6月21日 - 本月日本武士债券发行量激增至两年高点，因央行实施负利率后，发行人利用日本投资者追逐高收益率(殖利率)的热情发行债券。

此前的3月和4月则发行量稀少，当时市场人士暂停发行活动，评估央行1月底意外实施负利率后迥然不同的定价环境。

6月武士债券发行量达到4,257亿日圆(40.7亿美元)，为2014年5月以来最高。武士债券是外国实体发行的日圆计价债券。

此时正值多数日本政府公债收益率均降至零以下，上周并触及纪录低位。银行业人士称，这使得武士债券吸引了更广大的日本投资者，进而鼓励更多机构选择发行武士债券来满足融资需求。

“随着日本央行实施负利率，日本投资者正在大举扩大他们的投资范围，与此同时，更多机构也在考虑发行武士债券，”大和证券国际债务发行部主管Kenichi Kanda表示。“我认为2016将是武士债券市场不错的一年。”

除了欧系银行寻求融资来源多样化之外，市场条件产生变化，也吸引新兴市场国家重回武士债券市场。

墨西哥6月9日发行1,350亿日圆武士债券，超额认购倍数为1.3倍，相比两年前上次发行武士债券，此次发债票息更低。

墨西哥五年期、10年期和20年期武士债券票息分别为0.70%、1.09%和2.4%，2014年发行时，相同期限债券的票息分别为0.80%、1.44%和2.57%。

印尼上周通过私募发债融资1,000亿日圆，其中620亿日圆三年券票息为0.83%，380亿日圆五年券票息为1.16%。

法国兴业银行(SOGN.PA)5月底发行了价值1,200亿日圆的武士债券，法系银行BPCE本月发售了606亿日圆债券。

**互换利率推高发债成本**

可以肯定的是，单凭日债收益率创下纪录低点，未必能带动武士债券的蜂拥而至，因日本国内的低利率，并不能令非本国的发债方从中获益。

由于多数发债者没有日圆融资需求，他们需要将筹得的资金互换成其他币种，这通常就抵消了利差带来的优势。近期互换利率高企，已推高了发债成本。

五年期美元-日圆的互换利率目前报约0.92%，2014年7月中时报0.39%。

“这个互换利率意味着成本上升，而随后日本央行又推出了负利率政策，对于发行人来说是‘双重打击’，”SMBC日兴证券的Kinoshita表示，解释为何今年稍早发行活动停滞。

但负利率对于发债人的一个好处是，为了获得更高的回报，各类日本买家比以前更加愿意投资于期限更长的债券，承担更高的存续期风险。

“武士债券投资者正在寻求更长的期限以获得更高的收益率，而且我们也看到有新的投资者进入市场，”东京野村证券的国际债券承销部门共同主管Takaomi Tahara表示。

在实行负利率以前，超过80%的武士债券发行集中于1-5年期。Amundi Japan Ltd.的固定收益部门主管Shinichiro Arie表示，但在推出负利率之后，只有大约20%的期限低于六年。

“7-10年期似乎成了新的最佳期限，具体取决于票息情况，”东京SMBC日兴证券的全球固定收益资本市场主管Hiroyuki Kinoshita表示。

法国农业信贷银行(Credit Agricole) (CAGR.PA)发行了1,301亿日圆的五档武士债券，其中就包括五年、七年和10年期。

“我们是这些法国农业信贷银行债券的买家之一，因为考虑到负利率环境，利差虽然不是真正有吸引力，但还可以接受，”东京PineBridge Investments的日本固定收益主管Tadashi Matsukawa表示。(完)