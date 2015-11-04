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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 15:27 BJT

日本债市：微跌，受股市上涨及美债下跌影响

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.045% +0.5 0.040%

10年期公债 0.315% +1.0 0.305%

20年期公债 1.080% +1.0 1.070%

30年期公债 1.360% +0.5 1.355%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.42 -0.06 148.48

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/李春喜; 审校 张荻/蔡美珍/张明钧)

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