日本债市：公债价格持稳，美联储会议料不会造成很大波动

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
收益率曲线略微趋平，因长债表现好于短债。
30年期公债收益率 下降1.0个基点至1.360%，触及一个月低位。20年期公债收益率 持平于1.030%。五年期公债收益率 上升0.5个基点至0.035%。
10年期和20年期公债利差缩减至72个基点，为3月底来最窄。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.030% +0.5 -0.035%
五年期公债 0.035% +0.5 0.030%
10年期公债 0.310% +0.5 0.305%
20年期公债 1.030% +0.0 1.030%
30年期公债 1.360% -1.0 1.370%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.61 -0.02 148.63
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 张明钧)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元