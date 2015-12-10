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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 13:43 BJT

日本债市：公债价格持稳，美联储会议料不会造成很大波动

收益率曲线略微趋平，因长债表现好于短债。

30年期公债收益率 下降1.0个基点至1.360%，触及一个月低位。20年期公债收益率 持平于1.030%。五年期公债收益率 上升0.5个基点至0.035%。

10年期和20年期公债利差缩减至72个基点，为3月底来最窄。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% +0.5 -0.035%

五年期公债 0.035% +0.5 0.030%

10年期公债 0.310% +0.5 0.305%

20年期公债 1.030% +0.0 1.030%

30年期公债 1.360% -1.0 1.370%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.61 -0.02 148.63

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 张明钧)

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