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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 13:22 BJT

日本债市：五年券标售结果强劲带动日债上扬，期货价格创纪录新高

周二标售2.7万亿(兆)日圆(223.2亿美元)五年期公债的投标倍数升至4.25，上月标售为4.11。

除国内投资者的需求，中期日债也吸引外国买家的买盘，他们寻求低收益欧元区债券的替代品。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.025% +0.5 -0.030%

五年期公债 0.030% -0.5 0.035%

10年期公债 0.295% +0.0 0.295%

20年期公债 1.025% -0.5 1.030%

30年期公债 1.355% -0.5 1.360%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.88 +0.07 148.81

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/王丽鑫；审校 王颖/杜明霞)

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