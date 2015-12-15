日本债市：五年券标售结果强劲带动日债上扬，期货价格创纪录新高

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
周二标售2.7万亿(兆)日圆(223.2亿美元)五年期公债的投标倍数升至4.25，上月标售为4.11。
除国内投资者的需求，中期日债也吸引外国买家的买盘，他们寻求低收益欧元区债券的替代品。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.025% +0.5 -0.030%
五年期公债 0.030% -0.5 0.035%
10年期公债 0.295% +0.0 0.295%
20年期公债 1.025% -0.5 1.030%
30年期公债 1.355% -0.5 1.360%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.88 +0.07 148.81
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/王丽鑫；审校 王颖/杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选