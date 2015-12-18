版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 13:30 BJT

日本债市：公债价格上扬，之前日本央行宣布延长持债的平均存续期

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% +0.5 -0.035%

五年期公债 0.040% +0.0 0.040%

10年期公债 0.275% -2.0 0.295%

20年期公债 1.010% -3.0 1.040%

30年期公债 1.290% -5.0 1.340%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.03 +0.16 148.87

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 王颖/王丽鑫/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐