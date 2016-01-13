日本债市：公债价格小升，受通膨保值债券标售结果强劲支撑

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
衡量需求的指标--投标倍数由上次标售相似债券时的2.21倍上升至2.47倍。
指标10年期日债收益率 微跌1个基点，报0.205%，创下一年新低，并接近2015年1月所及纪录低点0.195%。
长债方面，20年期日债收益率 也下跌1个基点，至一年新低0.910%，30年期日债收益率 持平于1.18%。
五年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.010%，接近去年1月所及纪录低点-0.005%。
10年期日债3月期货 收涨0.12点至149.50，创下纪录新高。
日债在股市上涨的情况下依然上涨。中国进出口数据好于预期，激励了投资者并提振冒险人气。日经指数 收涨2.9%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.030% +0.0 -0.030%
五年期公债 0.010% -0.5 0.015%
10年期公债 0.205% -1.0 0.215%
20年期公债 0.910% -1.0 0.920%
30年期公债 1.180% +0.0 1.180%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.50 +0.12 149.38
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/李春喜; 审校 白云/张荻)
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