日本债市：公债价格小升，受通膨保值债券标售结果强劲支撑

衡量需求的指标--投标倍数由上次标售相似债券时的2.21倍上升至2.47倍。

指标10年期日债收益率 微跌1个基点，报0.205%，创下一年新低，并接近2015年1月所及纪录低点0.195%。

长债方面，20年期日债收益率 也下跌1个基点，至一年新低0.910%，30年期日债收益率 持平于1.18%。

五年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.010%，接近去年1月所及纪录低点-0.005%。

10年期日债3月期货 收涨0.12点至149.50，创下纪录新高。

日债在股市上涨的情况下依然上涨。中国进出口数据好于预期，激励了投资者并提振冒险人气。日经指数 收涨2.9%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% +0.0 -0.030%

五年期公债 0.010% -0.5 0.015%

10年期公债 0.205% -1.0 0.215%

20年期公债 0.910% -1.0 0.920%

30年期公债 1.180% +0.0 1.180%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.50 +0.12 149.38

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]