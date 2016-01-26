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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 12:58 BJT

日本债市：日股大跌2%支撑日债，超长期公债收益率跌至一年低位

外界猜测日本央行1月28-29日会议如果选择实行更多宽松货币政策，则将进一步增加对超长债的购买量，这亦帮助压低收益率。

“股市承压，并且市场预计日本央行如果放宽政策将会购买更多超长债，所以并没有多少卖家，”摩根大通证券首席利率策略师山胁贵史表示。

关于日本央行最早本周就可能宣布进一步放宽政策的预期升温，因油价下跌导致央行2%的通胀目标更难达成。

日本股市日经指数 回吐上日涨幅，周二盘中下跌2%，因油价重拾跌势且投资者信心欠佳。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.030%

五年期公债 0.000% +0.0 0.010%

10年期公债 0.225% +0.5 0.220%

20年期公债 0.920% +0.0 0.920%

30年期公债 1.170% -1.0 1.180%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.51 +0.01 149.50

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 王颖/王兴亚)

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