日本债市：日股大跌2%支撑日债，超长期公债收益率跌至一年低位

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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外界猜测日本央行1月28-29日会议如果选择实行更多宽松货币政策，则将进一步增加对超长债的购买量，这亦帮助压低收益率。
“股市承压，并且市场预计日本央行如果放宽政策将会购买更多超长债，所以并没有多少卖家，”摩根大通证券首席利率策略师山胁贵史表示。
关于日本央行最早本周就可能宣布进一步放宽政策的预期升温，因油价下跌导致央行2%的通胀目标更难达成。
日本股市日经指数 回吐上日涨幅，周二盘中下跌2%，因油价重拾跌势且投资者信心欠佳。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.030%
五年期公债 0.000% +0.0 0.010%
10年期公债 0.225% +0.5 0.220%
20年期公债 0.920% +0.0 0.920%
30年期公债 1.170% -1.0 1.180%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.51 +0.01 149.50
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 王颖/王兴亚)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。