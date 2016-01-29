日本债市：公债收益率跌至纪录低点，此前日本央行意外祭出负利率

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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10年期日债收益率 降至纪录低点0.090%，且创2003年11月来最大单日降幅。该收益率最新下跌8个基点至0.140%。
五年期日债收益率 亦跌至纪录低位，触及负0.070%。20年期日债收益率 创13年低点0.810%。10年期日债期货 大涨至纪录高位150.70。
“日本央行仍需通过购买日债来增加基础货币。现在央行将必须在负利率的情况下买入日债，意味着不得不以更贵的价格购买债券，”东海东京证券首席债券策略师Kazuhiko Sano表示。
“10年期日债收益率可能因此最低降至负0.1%，”他说。
日本央行的意外决定导致日本金融市场出现大幅波动。美元兑日圆一度大涨2%；日本股市日经指数 在平盘上下浮动，最新上涨约1.9%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.080% -5.5 -0.025%
五年期公债 -0.055% -6.5 0.010%
10年期公债 0.115% -10.5 0.220%
20年期公债 0.840% -8.0 0.920%
30年期公债 1.100% -7.0 1.170%
10年期公债期货 <0#JGB:> 150.42 +0.89 149.53
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/杜明霞；审校 张明钧/王兴亚)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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