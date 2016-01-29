日本债市：公债收益率跌至纪录低点，此前日本央行意外祭出负利率

10年期日债收益率 降至纪录低点0.090%，且创2003年11月来最大单日降幅。该收益率最新下跌8个基点至0.140%。

五年期日债收益率 亦跌至纪录低位，触及负0.070%。20年期日债收益率 创13年低点0.810%。10年期日债期货 大涨至纪录高位150.70。

“日本央行仍需通过购买日债来增加基础货币。现在央行将必须在负利率的情况下买入日债，意味着不得不以更贵的价格购买债券，”东海东京证券首席债券策略师Kazuhiko Sano表示。

“10年期日债收益率可能因此最低降至负0.1%，”他说。

日本央行的意外决定导致日本金融市场出现大幅波动。美元兑日圆一度大涨2%；日本股市日经指数 在平盘上下浮动，最新上涨约1.9%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.080% -5.5 -0.025%

五年期公债 -0.055% -6.5 0.010%

10年期公债 0.115% -10.5 0.220%

20年期公债 0.840% -8.0 0.920%

30年期公债 1.100% -7.0 1.170%

10年期公债期货 <0#JGB:> 150.42 +0.89 149.53

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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