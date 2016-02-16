版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 12:26 BJT

日本债市：公债收益率下跌，受央行开始实施负利率影响

日本央行负利率政策周二生效的第一天，日本隔夜无担保拆款利率下跌。为了促使银行业者增加放贷，从而鼓励企业和储户增加支出，日本央行1月29日宣布对金融机构在央行的活期账户实施负0.1%的利率。

周二1.2万亿日圆(104.5亿美元)20年期日本公债标售获得良好买需，因过去两个交易日收益率上扬，使投资者更能接受新债。衡量需求状况的投标倍数升至3.50倍，上次标售为3.49倍。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.145%

五年期公债 -0.140% -1.5 -0.125%

10年期公债 0.045% -4.0 0.085%

20年期公债 0.755% -6.5 0.820%

30年期公债 1.085% -7.5 1.160%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.37 +0.33 151.04

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/许娜；审校 张涛/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐