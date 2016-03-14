重发-日本债市：公债价格上涨，关注日本央行政策决定

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
(重发以调整文中表格格式) 路透东京3月14日 - 日本公债价格周一上涨，市场过去三日调整后买盘回归；另外日本 央行周二将公布政策决定。 10年期日本公债收益率(殖利率) 跌3.5个基点至负0.050%，从上周五触 及的三周高位0.015%回落。 指标10年期公债期货 涨0.39点至151.92。 尽管大多数市场人士预计日本央行周二将按兵不动，但也有人猜测日本央行可能会像过 去一样做出令人意外的决定。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.170% -0.5 -0.165% 五年期公债 -0.175% -2.5 -0.150% 10年期公债 -0.050% -3.5 -0.015% 20年期公债 0.485% -4.0 0.525% 30年期公债 0.805% +1.5 0.790% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.92 +0.39 151.53 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。