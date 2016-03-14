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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 13:42 BJT

重发-日本债市：公债价格上涨，关注日本央行政策决定

(重发以调整文中表格格式)
    路透东京3月14日 - 日本公债价格周一上涨，市场过去三日调整后买盘回归；另外日本
央行周二将公布政策决定。
    
    10年期日本公债收益率(殖利率) 跌3.5个基点至负0.050%，从上周五触
及的三周高位0.015%回落。
    
    指标10年期公债期货 涨0.39点至151.92。
    
    尽管大多数市场人士预计日本央行周二将按兵不动，但也有人猜测日本央行可能会像过
去一样做出令人意外的决定。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.170%     -0.5   -0.165%
    五年期公债        -0.175%     -2.5   -0.150%
    10年期公债       -0.050%     -3.5   -0.015%
    20年期公债        0.485%     -4.0    0.525%
    30年期公债        0.805%     +1.5    0.790%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.92    +0.39    151.53
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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