重发-日本债市：公债价格上涨，关注日本央行政策决定

(重发以调整文中表格格式) 路透东京3月14日 - 日本公债价格周一上涨，市场过去三日调整后买盘回归；另外日本 央行周二将公布政策决定。 10年期日本公债收益率(殖利率) 跌3.5个基点至负0.050%，从上周五触 及的三周高位0.015%回落。 指标10年期公债期货 涨0.39点至151.92。 尽管大多数市场人士预计日本央行周二将按兵不动，但也有人猜测日本央行可能会像过 去一样做出令人意外的决定。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.170% -0.5 -0.165% 五年期公债 -0.175% -2.5 -0.150% 10年期公债 -0.050% -3.5 -0.015% 20年期公债 0.485% -4.0 0.525% 30年期公债 0.805% +1.5 0.790% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.92 +0.39 151.53 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)