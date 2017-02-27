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亚洲 | 2017年 2月 27日 星期一 13:23 BJT

日本债市：央行购债操作提振公债价格，五年期收益率触及三个月低点

    路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。
    
    日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。
    
    虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。

   日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。
    
    “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。
    
    指标10年期日本公债收益率(殖利率)              下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。
    
    20年期公债收益率              下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。
    
    日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率             降至负0.145%，跌破1月低位，且创11月中旬以来最低。
    
    市场人士称，日本央行下个月的购债计划是市场下个关注焦点。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.270%     +0.0   -0.270%
    五年期公债                      -0.140%     +0.0   -0.140%
    10年期公债                       0.050%     -1.0    0.060%
    20年期公债                       0.620%     -2.5    0.645%
    30年期公债                       0.805%     -4.0    0.845%
    10年期公债期货                   150.57    +0.18    150.39
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 王颖/张若琪/张涛)
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