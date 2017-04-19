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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 11:27 BJT

日本债市：公债收益率短暂触及五个月低点，受美债涨势鼓舞

    路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。
    
    指标10年期公债              收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。
    
    较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。

    日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币
宽松政策的支持者            。日本债市对此反应甚微。
    
    分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政
策方面拥有很大影响。
    
     美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮
投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。            
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.225%     -0.5   -0.220%
    五年期公债                      -0.170%     -0.5   -0.165%
    10年期公债                       0.005%     -0.5    0.010%
    20年期公债                       0.555%     -1.5    0.570%
    30年期公债                       0.750%     -1.5    0.765%
    10年期公债期货                   151.17    +0.14    151.03
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 徐文焰/杜明霞；审校 张明钧/高琦)
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