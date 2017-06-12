日本债市：长期公债价格在20年期债券标售前下滑，中短债则持稳

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月12日 - 日本长期公债价格周一下跌，市场在周二20年期公债标售前态度谨慎。与此同时短期和中期公债价格走稳，上周这两类公债曾遭遇卖压。 指标10年期日本公债收益率 上升1.0个基点至0.060%，而9月10年期日债期货 下跌0.09点。 20年期公债收益率 持平于0.560%，30年期公债收益率 上升0.5个基点至0.825%。 交易商称，周二标售1.0万亿日圆20年期日债之前，市场人士削减10年至30年期公债持 仓。 另一方面，中短期公债继上周下跌后持稳，上周短债跌势促使两年期公债收益率升至去 年年初以来最高水准。 很多市场人士表示，日本央行今年迄今减少购买短期公债的累计影响，导致短债收益率 上升。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% -0.5 -0.110% 五年期公债 -0.080% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.060% +1.0 0.050% 20年期公债 0.560% +0.0 0.560% 30年期公债 0.825% +0.5 0.820% 10年期公债期货 150.52 -0.08 150.60 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/杜明霞；审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为