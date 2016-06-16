日本债市：公债价格多数持坚，超长期债收益率创纪录低位

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
五年期公债 收益率上升1个基点至负0.285%，稍早一度触及纪录低位负0. 305%。 日本央行宣布政策决议后，超长日债价格起初缩减涨幅，但午后尾段又扩大涨幅。20年 券收益率 下跌4.5个基点至纪录低位0.095%。30年券收益率 跌5.5个基点至纪录低点0.150%。 日本央行周四宣布维持货币政策不变 ，符合预期，这提振日圆并打压日股 下跌。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)按兵不动并下调经济增长预估后，美债价格隔夜上涨 ，这对日债价格产生提振。 德国10年期公债收益率 本周稍早首次跌破零，亦对日债收益率产生压力 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.280% +0.5 -0.285% 五年期公债 -0.285% +1.0 -0.295% 10年期公债 -0.205% -1.0 -0.195% 20年期公债 0.095% -4.5 0.140% 30年期公债 0.150% -5.5 0.205% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.73 +0.01 152.72 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 高琦/于春红)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。