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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 14:58 BJT

日本债市：公债价格多数持坚，超长期债收益率创纪录低位

五年期公债 收益率上升1个基点至负0.285%，稍早一度触及纪录低位负0.
305%。
    
    日本央行宣布政策决议后，超长日债价格起初缩减涨幅，但午后尾段又扩大涨幅。20年
券收益率 下跌4.5个基点至纪录低位0.095%。30年券收益率 
跌5.5个基点至纪录低点0.150%。
    
    日本央行周四宣布维持货币政策不变 ，符合预期，这提振日圆并打压日股
下跌。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)按兵不动并下调经济增长预估后，美债价格隔夜上涨
，这对日债价格产生提振。
    
    德国10年期公债收益率 本周稍早首次跌破零，亦对日债收益率产生压力
。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.280%     +0.5   -0.285%
    五年期公债        -0.285%     +1.0   -0.295%
    10年期公债       -0.205%     -1.0   -0.195%
    20年期公债        0.095%     -4.5    0.140%
    30年期公债        0.150%     -5.5    0.205%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.73    +0.01    152.72
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 高琦/于春红)

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