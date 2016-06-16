日本债市：公债价格多数持坚，超长期债收益率创纪录低位

五年期公债 收益率上升1个基点至负0.285%，稍早一度触及纪录低位负0. 305%。 日本央行宣布政策决议后，超长日债价格起初缩减涨幅，但午后尾段又扩大涨幅。20年 券收益率 下跌4.5个基点至纪录低位0.095%。30年券收益率 跌5.5个基点至纪录低点0.150%。 日本央行周四宣布维持货币政策不变 ，符合预期，这提振日圆并打压日股 下跌。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)按兵不动并下调经济增长预估后，美债价格隔夜上涨 ，这对日债价格产生提振。 德国10年期公债收益率 本周稍早首次跌破零，亦对日债收益率产生压力 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.280% +0.5 -0.285% 五年期公债 -0.285% +1.0 -0.295% 10年期公债 -0.205% -1.0 -0.195% 20年期公债 0.095% -4.5 0.140% 30年期公债 0.150% -5.5 0.205% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.73 +0.01 152.72 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 高琦/于春红)