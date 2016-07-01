日本债市：公债收益率创纪录新低，受累于全球经济疑虑

日债收益率周四上升，当天日本央行公布了7月购债操作细节。日本央行略微减少长债 购买规模，并购买更多短期债券。 但收益率上涨促使投资者稳步逢低买入，而且上周英国退欧冲击后购买债券的动力增加 。 日本央行并未宣布调整购债规模的原因，分析师认为该央行是为了改善流动性。受日本 央行大规模购债操作影响，一些期限的债券流动性严重受抑。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.330% -2.5 -0.305% 五年期公债 -0.350% -3.5 -0.315% 10年期公债 -0.255% -2.0 -0.235% 20年期公债 0.045% -2.0 0.065% 30年期公债 0.110% -1.5 0.125% 10年期公债期货 <0#JGB:> 153.32 +0.40 152.92 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 戴素萍/李爽)