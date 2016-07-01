版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 13:00 BJT

日本债市：公债收益率创纪录新低，受累于全球经济疑虑

日债收益率周四上升，当天日本央行公布了7月购债操作细节。日本央行略微减少长债
购买规模，并购买更多短期债券。
    
    但收益率上涨促使投资者稳步逢低买入，而且上周英国退欧冲击后购买债券的动力增加
。
    
    日本央行并未宣布调整购债规模的原因，分析师认为该央行是为了改善流动性。受日本
央行大规模购债操作影响，一些期限的债券流动性严重受抑。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.330%     -2.5   -0.305%
    五年期公债        -0.350%     -3.5   -0.315%
    10年期公债       -0.255%     -2.0   -0.235%
    20年期公债        0.045%     -2.0    0.065%
    30年期公债        0.110%     -1.5    0.125%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         153.32    +0.40    152.92
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 戴素萍/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐