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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 12:36 BJT

日本债市：公债价格受央行买债操作提振小涨，静候40年券发售结果

但30年期公债收益率 上升1.5个基点至0.270%。
    
    日本财务省周二将标售4,000亿日圆40年期公债。
    
    40年期公债等收益率仍高于零的长期公债，通常会吸引到稳定的投资
者买需，但市场参与者认为最近围绕日本财政纪律的担忧可能会压抑一些
需求。
    
    日本政府将推出一个财政计划来刺激经济，需要通过发行更多公债来
为该计划提供资金。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.335%     +0.0   -0.335%
    五年期公债        -0.345%     -1.0   -0.335%
    10年期公债       -0.240%     -1.0   -0.230%
    20年期公债        0.185%     +1.0    0.175%
    30年期公债        0.270%     +1.5    0.255%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         153.34    +0.16    153.18
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 许娜/杜明霞；审校 孙茉莉/刘秀红)

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