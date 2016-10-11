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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 14:00 BJT

日本债市：收益率上升，受央行总裁讲话、油价上涨及刺激怀疑拖累

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.265%     +1.5   -0.280%
    五年期公债        -0.195%     +2.5   -0.220%
    10年期公债       -0.050%     +2.0   -0.070%
    20年期公债        0.400%     +1.5    0.385%
    30年期公债        0.525%     +2.0    0.505%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.81    -0.18    151.99
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 刘秀红/王丽鑫；审校 王颖/杜明霞)

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