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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 14:51 BJT

日本债市：政府公债价格遭遇9月来最大跌幅，尾随美债疲势

这创下9月21日来最大单日跌幅，日本央行当日宣布采取当前政策框架，承诺将10年期公债收益率维持在零附近。

鉴于日本央行严格控制着债市，日债波动不及剧烈震荡的美债市场。

美国10年期公债收益率升至10个月高位2.092%，周三稍早一度触及1.716%的低位。

公债等避险资产周三起初上涨，因投资者认为特朗普政策立场存在不确定性，引燃债券避险买盘。

日债收益率曲线略微趋陡，与美债市场走势相符，周四日本30年期公债标售表现平平。

最低和平均得标价格之差为0.19，高于前次标售的0.13。投标倍数从3.64降至3.50。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.265% +1.5 -0.280%

五年期公债 -0.185% +3.0 -0.215%

10年期公债 -0.045% +3.5 -0.080%

20年期公债 0.385% +3.5 0.350%

30年期公债 0.515% +4.0 0.475%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.55 -0.40 151.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/杜明霞；审校 李春喜/高琦)

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