日本债市：政府公债价格遭遇9月来最大跌幅，尾随美债疲势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
这创下9月21日来最大单日跌幅，日本央行当日宣布采取当前政策框架，承诺将10年期公债收益率维持在零附近。
鉴于日本央行严格控制着债市，日债波动不及剧烈震荡的美债市场。
美国10年期公债收益率升至10个月高位2.092%，周三稍早一度触及1.716%的低位。
公债等避险资产周三起初上涨，因投资者认为特朗普政策立场存在不确定性，引燃债券避险买盘。
日债收益率曲线略微趋陡，与美债市场走势相符，周四日本30年期公债标售表现平平。
最低和平均得标价格之差为0.19，高于前次标售的0.13。投标倍数从3.64降至3.50。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.265% +1.5 -0.280%
五年期公债 -0.185% +3.0 -0.215%
10年期公债 -0.045% +3.5 -0.080%
20年期公债 0.385% +3.5 0.350%
30年期公债 0.515% +4.0 0.475%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.55 -0.40 151.95
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/杜明霞；审校 李春喜/高琦)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。