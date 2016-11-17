修正-日本债市：公债价格上涨，此前日本央行宣布特别购买操作

(更正：内文第五段和第六段百分号“%”应为“百分点”) 路透东京11月17日 - 日本公债价格周四上涨，此前日本央行宣布调整货币政策框架后 的首次固定利率特别购买操作。 指标10年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.010%，周三触及0.035%的九 个月高点。 近几个交易日日本公债收益率升至数月高位，跟随美债走势，因预期美国总统当选人特 朗普执政后将推行有助于通胀上升的政策。 日本央行已表示，根据当前采用控制公债收益率曲线策略的货币政策框架，将引导指标 10年期公债收益率稳定在零水准附近。 日本央行周四标购无限量期限为一至三年的公债，收益率报价较上日收盘高0.02个百分 点。 该央行还标购无限量期限为三至五年的公债，收益率报价较上日收盘高0.019个百分点 。 日本两年期公债收益率 下降3个基点至负0.140%，五年期公债收益率JP5 YTN=JBTC下降4个基点，报负0.100%。 财务省周四标售20年期公债。日本央行通常都避免在财务省标债的当天进行购债操作。 10年期公债12月期货 最新上涨0.28点至150.70，脱离150.28的盘中低位，该处 亦为1月以来最低水准。在日本央行宣布特别购买操作后，日债期货最高升至150.82。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% -3.0 -0.110% 五年期公债 -0.095% -3.5 -0.060% 10年期公债 0.015% +0.0 0.015% 20年期公债 0.450% +0.5 0.445% 30年期公债 0.585% +1.0 0.575% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.65 +0.23 150.42 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/戴素萍/李爽)