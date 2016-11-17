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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 10:26 BJT

修正-日本债市：公债价格上涨，此前日本央行宣布特别购买操作

(更正：内文第五段和第六段百分号“%”应为“百分点”)
    路透东京11月17日 - 日本公债价格周四上涨，此前日本央行宣布调整货币政策框架后
的首次固定利率特别购买操作。
    
    指标10年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.010%，周三触及0.035%的九
个月高点。
    
    近几个交易日日本公债收益率升至数月高位，跟随美债走势，因预期美国总统当选人特
朗普执政后将推行有助于通胀上升的政策。

    日本央行已表示，根据当前采用控制公债收益率曲线策略的货币政策框架，将引导指标
10年期公债收益率稳定在零水准附近。
    
    日本央行周四标购无限量期限为一至三年的公债，收益率报价较上日收盘高0.02个百分
点。
    
    该央行还标购无限量期限为三至五年的公债，收益率报价较上日收盘高0.019个百分点
。
    
    日本两年期公债收益率 下降3个基点至负0.140%，五年期公债收益率JP5
YTN=JBTC下降4个基点，报负0.100%。
    
    财务省周四标售20年期公债。日本央行通常都避免在财务省标债的当天进行购债操作。
    
    10年期公债12月期货 最新上涨0.28点至150.70，脱离150.28的盘中低位，该处
亦为1月以来最低水准。在日本央行宣布特别购买操作后，日债期货最高升至150.82。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.140%     -3.0   -0.110%
    五年期公债        -0.095%     -3.5   -0.060%
    10年期公债        0.015%     +0.0    0.015%
    20年期公债        0.450%     +0.5    0.445%
    30年期公债        0.585%     +1.0    0.575%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.65    +0.23    150.42
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
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 (编译 王丽鑫/王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/戴素萍/李爽)

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